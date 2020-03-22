المركزي: 29.5 مليار جنيه زيادة في التسهيلات الممنوحة من البنوك

بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 1.88 تريليون جنيه بنهاية يناير 2020، بارتفاع قدره 29.5 مليار جنيه، طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، بمعدل 1.6% خلال الفترة يوليو - يناير 2019-2020.وأرجع المركزي الزيادة في تلك الفترة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 60.2 مليار جنيه بمعدل 4.6%، وانخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 30.7 مليار جنيه.وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 71.4 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.2 مليار جنيه.