سفارة أوزبكستان: أهم أولوياتنا مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي

ذكرت سفارة أوزبكستان بالقاهرة في تقرير اليوم الأحد، أن أحد الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب تتمثل في اعتماد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2018، بعنوان "التنوير والتسامح الديني"، والذي جاء في إطار المبادرة التي أطلقتها أوزبكستان ويتم حاليا تطوير الاتفاقية الدولية لحقوق الشباب.. مشيرة إلى اعتماد التوجه المشترك لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون نحو الشباب، وإقرار برنامج العمل لتنفيذ بنود ذلك التوجه.وأضافت أن الرئيس الأوزبكي شدد - في الاجتماع التشاوري الثاني لرؤساء دول آسيا الوسطى، ومؤتمرات قمة منظمة شنغهاى للتعاون - على الحاجة إلى تعميق التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والفرق الأمنية الخاصة بمكافحة التهديدات الإرهابية والتطرف.وأفاد التقرير بأنه يتم حاليا تطوير البرنامج المشترك بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لتبني التدابير المشتركة في مجال مكافحة الجريمة، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، وبرنامج للتعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لمكافحة الإرهاب وغيرها من مظاهر التطرف العنيفة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.وأوضح أن ميرضيائف أكد - في قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا عام 2019 - ضرورة إقامة الحوار المنهجي حول قضايا الحفاظ على الوئام بين الأديان، والتنوير والإثراء الثقافي المتبادل؛ واقترح استخدام مركز الحضارة الإسلامية في طشقند ومركز الإمام البخاري الدولي للبحوث في سمرقند باعتبارهما منصات للعمل في هذا الإطار.أما في مجال حماية البيئة، فأشار التقرير إلى أن أوزبكستان أطلقت مبادرة في عام 2018 لإقامة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي متعدد الشركاء للأمن الإنساني لمنطقة بحر آرال؛ بهدف مكافحة اضمحلاله، وخصصت النرويج مليونا و200 ألف يورو لتمويل مشاريع الصندوق، فضلا عن تخصيص 5 ملايين و200 ألف يورو من قبل الاتحاد الأوروبي.واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، بمبادرة من أوزبكستان، قرارا خاصا بإعلان منطقة بحر آرال منطقة للابتكارات والتكنولوجيا البيئية، وتمت زراعة النباتات المعمرة على مساحة أكثر من 460 ألف هكتار ويجري التخطيط لزراعة هذه النباتات على مساحة 700 ألف هكتار أخرى من الأراضي هذا العام، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لتحسين الوضع البيئي في هذه المنطقة.وأوضح التقرير أن أوزبكستان تتبنى سياسة تعمل على تعزيز التعاون مع دول العالم، على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الإقليمية والعالمية على نحو فعال وتنفذ حاليا 25 برنامجا؛ بهدف التعزيز المستمر للتعاون مع المنظمات الدولية وتتوسع في أنشطتها البناءة بالأمم المتحدة ومنظمة شنغهاى للتعاون، ورابطة الدول المستقلة وغيرها.وذكر أن أوزبكستان تسعى إلى تحويل آسيا الوسطى إلى منطقة يسودها الاستقرار والتنمية المستدامة وحسن الجوار وتحتل مكانة خاصة الجهود المبذولة لتعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير آليات التعاون الثنائي والإقليمي أهمية كبري في إطار السياسة الإقليمية لها، مشيرا إلى سعي طشقند نحو التوصل إلى تسوية على أساس الاهتمام المتبادل للمصالح في حل القضايا التي تراكمت في المنطقة، مثل ترسيم حدود الدولة وتحديدها، وتوزيع موارد المياه وغيرها.ومن جانبه أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أن الشباب هم الأكثر عرضه للأيديولوجيات والأفكار المدمرة، وأنه من المهم تهيئة الظروف المواتية لاستغلال قدراتهم وتجسيدها، وتوسيع نطاق حصولهم على التعليم النوعي الجيد.