«المركزي»: ارتفاع الأصول المحلية بالبنوك 5.7%.. والأجنبية 25%

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليسجل محليا 201.7 مليار جنيه بمعدل 5.7%، خلال الفترة من يوليو وحتى يناير 20192020، نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار326.6 مليار جنيه بمعدل 8.6%.وأوضح "المركزي"، في أحدث تقاريره، أن الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 253.3 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 55.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 22 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال مقدار 3.2 مليار جنيه.فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 75.1 مليار جنيه، بمعدل 25% خلال الفترة يوليويناير 20192020، محصلة لزيادة صافي الأصول الاجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 40 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 35.1 مليار جنيه.