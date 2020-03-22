المركزي الصيني يدعو لتقوية تنسيق السياسات العالمية

دعا مسؤول بالبنك المركزي الصيني اليوم الأحد، لتقوية تنسيق السياسات بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، لمؤتمر صحفي إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.