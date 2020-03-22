12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" قبل قليل.وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد 188 حالة.وأوضحت الصحة الكويتية أنه خلال الـ72 ساعة الأخيرة تم شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا.