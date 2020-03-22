شغب في سجون بكولومبيا بسبب «كورونا»

ذكرت تقارير اليوم الأحد، أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قطاع السجون في تغريدة، أنه يتعامل مع "اضطرابات" بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون، وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق، إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون.وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام، اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.يشار إلى أن كولومبيا سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.وأعلنت البلاد تطبيق إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من 24 مارس الجاري، كما أنها اغلقت حدودها في محاولة لكبح تفشي الفيروس.