رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة مطروح» تبحث آخر مستجدات وإجراءات الحماية من كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:51 ص
صحة مطروح
صحة مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
عقد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية وبعض الإدارات المعنية بالمديرية بحضور الدكتور شريف كامل وكيل المديرية والدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف مطروح.

جاء ذلك لبحث آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للحماية والتصدي لفيروس كورونا المستجد في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ.

وأكد وكيل صحة مطروح اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الطبية اللازمة دون تقصير لمواجهة الفيروس والاستعدادات الخاصة لمواجهة أى حالات قد يتم الاشتباه بها بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتعريف الحالة المشتبه بها وحل جميع العقبات أولًا بأول ووضع خطط بديلة وفقًا لمقتضيات الموقف.

وأشار إلى أنه لا توجد حالات مؤكدة أو مشتبه بها من أبناء المحافظة، مؤكدا جاهزية المستشفيات وفرق الطب الوقائي لترصد الحالات المشتبه بها القادمة من المحافظات المجاورة مطالبا المواطنين بعدم تداول أي معلومات عن الصحة إلا من المصادر الرسمية.
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

صحيفة فرنسية تكشف: كورونا يثير خلافا بين باريس ولندن

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

كوريا الشمالية: كيم جونج أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكى

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا