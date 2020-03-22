«صحة مطروح» تبحث آخر مستجدات وإجراءات الحماية من كورونا

عقد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية وبعض الإدارات المعنية بالمديرية بحضور الدكتور شريف كامل وكيل المديرية والدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف مطروح.جاء ذلك لبحث آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للحماية والتصدي لفيروس كورونا المستجد في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ.وأكد وكيل صحة مطروح اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الطبية اللازمة دون تقصير لمواجهة الفيروس والاستعدادات الخاصة لمواجهة أى حالات قد يتم الاشتباه بها بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتعريف الحالة المشتبه بها وحل جميع العقبات أولًا بأول ووضع خطط بديلة وفقًا لمقتضيات الموقف.وأشار إلى أنه لا توجد حالات مؤكدة أو مشتبه بها من أبناء المحافظة، مؤكدا جاهزية المستشفيات وفرق الطب الوقائي لترصد الحالات المشتبه بها القادمة من المحافظات المجاورة مطالبا المواطنين بعدم تداول أي معلومات عن الصحة إلا من المصادر الرسمية.