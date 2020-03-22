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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 قطاعات تهوى بمؤشرات بورصة دبي بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 09:51 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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دفعت التراجعات الحادة فى أسعار النفط، مؤشرات بورصة دبي نحو الهبوط لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.42% خاسرا 25.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1793.40 نقطة، نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 164.8 مليون سهم محققة ما قيمته 78.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1208 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.19%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.52%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.35%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.95%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 108.3 مليون ورقة بقيمة 23.1 مليون درهم، والذى ارتفاع بنسبة 3.77%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة، بحذف المادة 12 والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من 11 مقعد للسنوات الثلاثة القادمة من 2020 إلى 2022، لتعذر تطبيق الاقتراع السرى إلكترونيا وتأجيله لمدة 6 أشهر لتعذر القيام به.

كما أعلنت المجموعة، عن قيام شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.77% إلى 8.35% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 307.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وفى سياق آخر أقر مساهمو مصرف السلام البحرين، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، الذى انعقد يوم الخميس الموافق 19 مارس الجارى، فى البحرين توزيع أرباح ما يعادل 8% من رأس المال المدفوع، أى ما قيمته 17.727 مليون دينار بحرينى للسنة المالية 2019، بحيث تقسم نسبة ال8% إلى أرباح نقدية بنسبة 4% مقدارها 8.863 مليون دينار بحرينى وأسهم منحة بنسبة 4% وعددها 88.634 مليون سهم بواقع سهم واحد لكل 25 سهم من أسهم المصرف.

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