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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي يكشف تفاصيل ارتفاع السيولة والودائع

الأحد 22/مارس/2020 - 09:50 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
حسن كامل – راندا التوني
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كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 276.8 مليار جنيه بمعدل 7.2% خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2019-2020 لتصل إلى 4.14 تريليون جنيه بنهاية يناير 2020.

وقد انعكست هذه الزيادة في نمو أشباه النقود بنحو 213.1 مليار جنيه بمعدل 7.2% والمعروض النقدي بمقدار63.7 مليار جنيه بمعدل 6.9%، وتعد الزيادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 287.8 مليار جنيه بمعدل 12.9%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 74.7 مليار جنيه بمعدل 10.5%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 35.1 مليار جنيه بمعدل 8.1%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 28.6 مليار جنيه بمعدل 5.9%.

فيما كشف التقرير عن وصول إجمالي الودائع إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2020.

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