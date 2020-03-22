ضبط 640 هاربا من تنفيذ أحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 640 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن 135 حكم حبس جزئي، و20 حكم حبس مستأنف، 348 أحكام غرامات، 134 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.