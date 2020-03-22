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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إنستجرام يطور خاصية جديدة لمسح المحادثة آليا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:46 ص
إنستجرام
إنستجرام
وكالات
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يطور موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية جديدة تتيح حذف الرسائل المتبادلة بين المستخدمين بعد فترة زمنية محددة، على غرار خاصية الرسائل المؤقتة التي تميز تطبيق المحادثة الفورية والتواصل الاجتماعي سناب شات.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جين مانشون وونج خبيرة الهندسة العكسية رصدت تجارب إنستجرام لتطوير هذه الخاصية عندما اكتشفت وجود شفرة جديدة في تطبيق إنستجرام للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تحمل الشفرة الجديدة اسم تعبير "لا تحادث الشر".

ونشرت وونج رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكرت فيه أن الخاصية الجديدة تنشط عندما يكتب مستخدمو إنستجرام رسائلهم من خلال نافذة الوضع الليلي (دارك مود) التي يتم فتحها من خلال "إنستجرام دايركت"، فإن الرسائل التي يتم تبادلها تحذف بمجرد إغلاق النافذة.

من ناحيته أكد موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك اكتشاف وونج. وقال موقع إنستجرام "نبحث دائما عن الخصائص الجديدة لتحسين خدمة
المحادثة (بين المستخدمين)... تطوير هذه الخاصية مازال في مرحلة مبكرة ولم يتم اختبارها خارجيا حتى الآن".

يذكر أن خاصية تبادل الرسائل المؤقتة خلال المحادثة الفورية آليا حققت نجاحا على مواقع تواصل اجتماعي أخرى. وقد حاولت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك منافسة سناب شات في هذه الخاصية عندما أطلقت تطبيق المحادثة المؤقتة باسم "سلينج شوت" عام 2014 بعد فشل محاولتها الاستحواذ على سناب شات مقابل 3 مليارات دولار.

وكان تطبيق سلينج شوت يتيح للمستخدمين تبادل الصور وملفات الفيديو التي تختفي بعد مشاهدتها، ولكن فيسبوك سحبت التطبيق بعد عام واحد من إطلاقه.

في الوقت نفسه يختبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خاصية الرسائل المؤقتة وأعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تختبر خاصية تتيح للمستخدمين إرسال نصوص وفيديوهات تختفى خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الخاصية تستهدف جعل المستخدمين أكثر شعورا بالراحة عند تبادل الأفكار والمحتوى عبر الإنترنت.

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