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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الأحد 22/مارس/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحية وشوائب عالقة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة وتنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، فيما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 21
شبين الكوم 10 20
طنطا 09 20
دمنهور 09 21
الإسكندرية 10 21
بلطيم 11 20
مطروح 11 23
السلوم 10 24
سيوة 08 24
بورسعيد 11 20
دمياط 11 21
الزقازيق 09 20
الإسماعيلية 08 21
السويس 09 20
العريش 09 20
رفح 09 20
رأس سدر 10 19
نخل 05 19
نويبع 10 21
طابا 09 20
كاترين 02 18
الطور 12 22
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 21
مرسى علم 13 20
الفيوم 08 22
بنى سويف 07 22
المنيا 06 23
أسيوط 09 23
سوهاج 09 24
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 25
أبوسمبل 15 23
الوادي الجديد 07 25
شلاتين 16 23
أبورماد 17 22
حلايب 19 21
رأس حدربة 18 20

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