الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحية وشوائب عالقة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة وتنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.كما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، فيما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 21شبين الكوم 10 20طنطا 09 20دمنهور 09 21الإسكندرية 10 21بلطيم 11 20مطروح 11 23السلوم 10 24سيوة 08 24بورسعيد 11 20دمياط 11 21الزقازيق 09 20الإسماعيلية 08 21السويس 09 20العريش 09 20رفح 09 20رأس سدر 10 19نخل 05 19نويبع 10 21طابا 09 20كاترين 02 18الطور 12 22شرم الشيخ 13 22الغردقة 11 21مرسى علم 13 20الفيوم 08 22بنى سويف 07 22المنيا 06 23أسيوط 09 23سوهاج 09 24قنا 10 24الأقصر 11 24أسوان 13 25أبوسمبل 15 23الوادي الجديد 07 25شلاتين 16 23أبورماد 17 22حلايب 19 21رأس حدربة 18 20