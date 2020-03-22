الكويت: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 30

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في بلاده إلى 30 حالة.وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان اليوم - أن الحالات الثلاث هي لمواطن ومواطنة كويتيين، في حين الثالثة لمقيمة إسبانية، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروسوأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.