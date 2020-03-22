كولومبيا تعلن أول حالة وفاة نتيجة «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا، في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية.وأضافت الوزارة أن هذا الرجل نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين.وأوضحت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام.وقال البيان إن اختبارين لكشف كورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه، وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس.