رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 38 إصابة بـ«كورونا» فى سجون مدينة نيويورك

الأحد 22/مارس/2020 - 07:49 ص
سجون نيويورك
سجون نيويورك
طباعة
أصيب 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد فى سجون مدينة نيويورك، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وقالت صحيفة "الجارديان البريطانية" إن مدينة نيويورك الأمريكية تستعد لتقنين أجهزة التنفس الخاصة بها لمرضى فيروس كورونا مع الإعلان عن كارثة كبرى فى المدينة التى تكافح لمواجهة تفشى الوباء القاتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الكارثة يأتى فى الوقت الذى تعد فيه نيويورك إرشادات حول كيفية نشر أجهزة التنفس الحيوية فى ظل نقص كبير فى المعدات الرئيسية التى تشمل أيضا الكمامات والقفازات الجراحية وإمدادات طبية مثل الدم.

وكان حاكم نيويورك قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، أن إدارته تجوب العالم حرفيا بحثا عن الإمدادات الطبية.

وكانت إدارة ترامب قد أصدرت أمس الجمعة إعلان كارثة فى نيويورك، مركز تفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

كوريا الشمالية: كيم جونج أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكى

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

الصين: 3 علاجات واعدة لفيروس كورونا

حفل زفاف ينتهي باعتقال العروسين وحجر صحي للمدعوين

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا