وزارة الطاقة بالإمارات تفعل نظام «العمل عن بعد» لكل خدماتها

قالت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات في تغريدة موجهة لعملائها إنه سيتم تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها ابتداء من اليوم الأحد في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وكانت السلطات الإماراتية، قررت أمس السبت، إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية وتقنين المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب بدءا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.