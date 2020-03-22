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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يجبر سنغافورة على إغلاق حدودها

الأحد 22/مارس/2020 - 07:40 ص
سنغافورة
سنغافورة
وكالات
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أعلنت سنغافورة، صباح اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة، أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا.

وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين، بدءا من الساعة ١١:٥٩ من مساء يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في «القطاعات الأساسية»، مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هناك «خطر متزايد لدخول حالات كوفيد19-».

يشار إلى أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريين عائدين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 80 بالمئة من جميع الحالات التي تم تأكيدها مؤخرًا في الدولة، قادمة من الخارج، نصفهم قادم من أوروبا، مركز جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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