«التضامن»: أكثر من مليون و73 ألف مستفيد من برنامج كرامة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن آخر تحديث لبيانات مستحقي الدعم النقدي حتى منتصف مارس الجاري، مؤكدة أن عدد المستفيدين من برنامج كرامة بلغ مليون و٧٣ ألفا و٤٧٥ شخصًا، موضحة أن كرامة يصرف كمساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات.من جانبها، قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من ٣.٦ مليار جنيه في عام ٢٠١٥ إلى ١٩.٣ مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وهي موازنة لا بد أن تُرشّد؛ حيث يخصص ٥٢٪ من هذا الدعم لغير القادرين على العمل كالمرأة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، و٤٨% قادرون على العمل، مضيفة أن الوزارة تعمل على تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج من خلال تدريبهم لدى الغير أو العمل لصالح أنفسهم.