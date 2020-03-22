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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الأسترالى يعتزم الإعلان عن ثانى حزمة إنقاذ اقتصادى

الأحد 22/مارس/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت تقارير وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن حزمة انقاذ اقتصادي ثانية اليوم الأحد بهدف دعم المشروعات الاسترالية الصغيرة من أجل الابقاء على سداد الأجور خلال أزمة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يبلغ إجمالي الحزمة 66 مليار دولار أسترالي وسيجري تخصيص ما يقرب من 100 ألف دولار لكل مشروع صغير لمساعدة أرباب الأعمال على الابقاء على العمالة لديهم والتغلب على الانكماش المتوقع أن يستمر لمدة ستة أشهر.

وقال موريسون في حوار لصحيفة "ذا صن هيرالد"، اليوم الأحد: "إننا نريد أن نساعد المشروعات على الاستمرار بأفضل ما يمكن أو التوقف لفترة بدلا من الانهيار".

وأضاف: "نريد أن نضمن أنه عندما يتم تخطي هذه الأزمة يمكن لأستراليا أن تستعيد عافيتها. هناك الكثير من الألم قادم لكننا سنخفف من الضربة بقدر استطاعتنا".

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