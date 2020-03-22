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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم وتطهير الميادين العامة بقنا للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:55 ص
كورونا
كورونا
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قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، محمد جلال عبد الفتاح، إن الشركة قامت بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطة الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أسامة سيد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه جرى تعقيم وتطهير ميدان سيدي عبد الرحيم القناوي وميدان النوبة وميدان أبوالعباس وميدان الجامع العامري وامتداد شوارعهم حتى جامع الرضوان والعكس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير نادي السلة بمدينة قوص، مؤكدًا على تنفيذ الشركة لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق أقصى معايير السلامة والصحة المهنية في عملية التعقيم والتطهير.

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