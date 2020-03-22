كوريا الجنوبية تعلن 98 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إصابة 98 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و897 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 104 حالات بعد وفاة حالتين يوم أمس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأضاف المركز أن 297 شخصا تعافوا من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ألفين و909 حالات جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.