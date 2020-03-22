الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، يوم السبت، في رابع يوم على التوالي يشهد زيادة في عدد الإصابات كلها واردة من الخارج، باستثناء حالة واحدة.وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة، يوم الجمعة، حيث وصل إجمالي العدد إلى 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس، و3261 حالة وفاة، من بينها ست حالات يوم السبت.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.