إيطاليا توقف كل الأنشطة غير الاستراتيجية حتى 3 أبريل

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل، وذلك باستثناء الشركات التي تقدم خدمات أساسية، للحفاظ على سلسلة الإمداد في البلاد في أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة «كورونا».وسجلت إيطاليا قفزة في عدد وفيات كورونا بلغ نحو 800 حالة يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أكثر البلاد تضررا من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريبا.وقال كونتي: «إنها أصعب أزمة لنا في فترة ما بعد الحرب»، مضيفًا: «لن يُسمح إلا بالأنشطة الإنتاجية التي تعتبر مهمة للإنتاج الوطني».وأكد أن السوبر ماركت والصيدليات والخدمات البريدية والمصرفية ستظل مفتوحة كما سيتم ضمان توفير الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك وسائل النقل.وتابع: «سنبطئ محرك الانتاج في البلاد ولكن لن نوقفه»، ومن المتوقع أن تنشر الحكومة مرسوم طوارئ يوم الأحد لجعل تلك الإجراءات تسري فورا.