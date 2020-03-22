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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق المزيد من الشواطئ في سيدني لفرض المسافات الاجتماعية

الأحد 22/مارس/2020 - 02:39 ص
شاطئ بوندي
شاطئ بوندي
وكالات
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أفادت تقارير إعلامية بأن المزيد من شواطئ سيدني أغلقت، اليوم الأحد، لفرض قرار المسافات الاجتماعية الذي أصدرته السلطات، لوقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

ولا يزال شاطئ «بوندي» مغلقا منذ يوم أمس، وأغلقت المجالس المحلية جميع الشواطئ في جميع الضواحي الشرقية للمدينة في نيو ساوث ويلز.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، تسرب حوالي 450 شخصًا عبر الحواجز من أجل السباحة أو ركوب الأمواج على شاطئ بوندي، لكن وزير شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت قال إنه سيتم مطالبتهم بالمغادرة.

وقال إليوت لقناة «7» التلفزيونية: «نحن لا نفعل ذلك لأننا الشرطة المرحة»، مضيفا أن بعض الناس يقومون بأمور حمقاء ويريدون المخاطرة، وتابع: «يعتقد بعض الناس أنهم فوق القانون».

يشار إلى أنه تم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 500 شخص بموجب اللوائح التي وضعتها الحكومة الأسترالية للسيطرة على انتشار الفيروس المميت، ويطلب من الناس الابتعاد مسافة متر ونصف عن بعضهم البعض.

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