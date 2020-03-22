فيروس كورونا يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة

أظهر فحص أجري على سجين في أحد السجون الأمريكية بمدينة نيويورك، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما يمثل أول حالة مؤكدة في نظام السجون الفيدرالي.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" السجين المصاب كان في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بمدينة نيويورك، وقد اشتكى من آلام في الصدر، وتم اختباره، قبل أن يوضع في عزل صحي وأكدت نتائج الفحوصات في وقت لاحق إصابته بالفيروس.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.