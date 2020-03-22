رومانيا تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها

منعت الحكومة الرومانية معظم الأجانب من دخول أراضيها في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال وزير الداخلية مارسيل فيلا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه «يُحظّر على الأجانب وعديمي الجنسية، الدخول إلى رومانيا من أي نقطة عبور».وأضاف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات لأولئك الذين يرغبون في العبور عبر الأراضي الرومانية باستخدام ممرات يتم تحديدها مع البلدان المجاورة.وأعطى مثالا على ذلك ما حدث في المجر التي حظرت هذا الأسبوع أيضًا دخول الأجانب لكنها سمحت للرومانيين العائدين من أوروبا الغربية بعبور أراضيها.كذلك، يمكن القيام باستثناءات للدبلوماسيين أو لأولئك الذين يسافرون لأسباب مهنية أو الذين لديهم أقارب في رومانيا، أو لأسباب إنسانية.يشار إلى أن الحكومة الرومانية أعلنت إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ مساء السبت بينها إغلاق عيادات أطباء الأسنان وحظر حضور الشعائر الدينية أو المشاركة في تجمعات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص.