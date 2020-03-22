غزة تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع.وحسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين الرسمية "وفا"، أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنّ الإصابتين تمّ تشخيصهما لدى مواطنَين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا "بين المحجورين" في مركز الحجر قرب الحدود مع مصر "ولم يدخلا القطاع".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.