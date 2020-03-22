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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة» التونسية تؤكد وجود بؤرة لفيروس «كورونا» بالبلاد

الأحد 22/مارس/2020 - 05:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي وجود بؤرة لفيروس «كورونا» في منطقة صغيرة في تونس، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية ستعمل على تطويقها.

ورفض الوزير، في تصريح له على قناة «قرطاج+» الكشف عن المكان الذي كشف فيه الفيروس بكثرة.

وشدد الوزير على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى.

وبين «المكي» أن الوزارة تستعد للأسوأ، موضحا أن تونس وصلت إلى الحافة مع إمكانية تفشي الوباء ستصل على إثرها أعداد المصابين إلى المئات.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بداية من اليوم الأحد.

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