«كونتي» يعلن توقف الإنتاج في إيطاليا باستثناء النشاطات الحيوية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تعليق الإنتاج في بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.وقال «كونتي»، في كلمة متلفزة، «إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.