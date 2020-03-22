تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» في قبرص

سجلت قبرص، أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس «كورونا» المستجد، حسبما أفاد موقع Cyprus Times.وأفادت التقارير، أن المتوفي مواطن بريطاني في الـ70 من عمره كان يعاني من أمراض عدة وأصيب بكورونا في المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج وهو في حالة حرجة.وأكدت وزارة الصحة القبرصية وفاة شخص مصاب بالفيروس، دون الكشف عن تفاصيل.وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود 118 مصابا بفيروس كورونا في جزيرة قبرص، يتوزعون بين 84 حالة في الجزء الجنوبي منها الذي يخضع لسيطرة الحكومة، و3 حالات في شمال الجزيرة، الخاص بالقبارصة الأتراك.وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة أن عدد المصابين بالمرض الناتج عن الفيروس اقترب من 270 ألف، مع تسجيل أكثر من 11 ألف حالة وفاة.