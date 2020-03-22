«الصحة» ترد على فيديو طبيب مستشفى بولاق بشأن «كورونا» (فيديو)

رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على الفيديو الذي نشره طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، وقال فيه إن المستشفى لا تتخذ أي إجراءات وقائية للأطباء المتعاملين مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا».وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أولوياتنا الفريق الطبي، ووزيرة الصحة اجتمعت مع كل وكلاء الوزارة، وتأكدت من الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة التي دخلت مستشفى بولاق الدكرور ثم توفت».وأردف: «الطبيب نشر فيديو آخر أكد فيه، أنه يتبع كافة الإجراءات الوقائية، لكن ما قاله في الفيديو الأول إنه يعاني من ضغط نفسي».