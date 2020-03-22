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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السودان

الأحد 22/مارس/2020 - 01:08 ص
كورونا
كورونا
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أكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا في السودان، أنه لم تُسجل أية حالات جديدة للإصابة بالفيروس بجميع أنحاء السودان.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت - في الأيام الماضية - وفاة مواطن خمسيني جراء إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة موظف في منظمة دولية، يخضع للعلاج حاليًا.

واختتمت اللجنة اجتماعها الثامن، برئاسة الفريق ركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، حيث وقفت اللجنة على آخر التطورات بشأن جائحة كورونا.

وأكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة بالسودان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجنة وقفت على مدى جاهزية المرافق الصحية المخصصة لاحتواء جائحة كرونا، كما أطلعت على التدابير الخاصة بالتزام المواطنين في التعامل مع توجيهات وزارة الصحة فيما يخص الجوانب الوقائية من الفيروس خاصة منع التجمعات.

وأشار تاور إلى أن عدم وعى كثير من المواطنين بمخاطر التجمعات يشكل خطورة على صحة المجتمع، داعيا المواطنين إلى تجنب التكدس والتجمعات غير الضرورية.

وأوضح أن قرار إغلاق المدارس والجامعات تم اتخاذه بسبب المخاطر التي يمكن أن تشكلها التجمعات، مشيرًا إلى أن القرار يجب ألا يفهم على أنه عطلة عادية، وإنما صدر لظروف طارئة واستثنائية، يمكن أن تشكل خطورة على الصحة العامة في السودان.

ولفت إلى أن جائحة كرونا تنطوي على مفاجآت غير سارة، مشيرًا في ذلك إلى بعض الدول التي قفزت فيها حالات الإصابة بكورونا بصورة مفاجئة وتطورت من حالات قليلة إلى حالات يمكن أن تكون بالمئات.

وشدد عضو مجلس السيادة السوداني على ضرورة الالتزام الصارم غلق صالات الأفراح وتجنب إقامة المناسبات العامة والتجمهر، داعيا إلى أخذ هذا الأمر بما يستحق من جدية.

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