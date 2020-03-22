«حفل أون لاين».. هدية على الحجار لجمهوره للبقاء فى المنازل (فيديو)

أعلن الفنان الكبير علي الحجار، عن هدية إلى جمهوره المتواجد في المنازل خلال الفترة الحالية، بعد تعليمات الحكومة بتواجد المواطنين في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في معظم أنحاء العالم.وأكد علي الحجار، في مقطع فيديو منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه نظرًا لتواجده في المنزل وتضامنًا مع جمهوره المتواجد في المنازل أنه سيقدم عدة هدايا لجمهوره، أبرزها سيكون حفل أون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم تحديد موعده بالاتفاق مع الجمهور لاختيار الوقت المناسب.وأضاف «الحجار»، في الفيديو المنشور على «فيس بوك»، أنه نظرًا لتواجد الاستديو الخاص به في منزله سيقدم برنامجًا جديدًا سيحمل اسم «ساعة تجلي» سيعيد من خلاله الأغاني القديمة بشكل جديد يناسب الشباب في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه سيكون مرتين كل أسبوع.يذكر أن مجلس الوزراء أعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق جميع المطاعم والمحلات من الساعة الـ7 مساء ومنع الصلاة في المساجد والكنائس و أي تجمعات، مع التشديد على المواطنين بالالتزام بالتواجد في المنزل قد الإمكان؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد بعد إصابة الآلاف بسببه في معظم أنحاء العالم.