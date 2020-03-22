رانيا علواني تقبل «تحدي الخير» وتتكفل برعاية 50 أسرة
الأحد 22/مارس/2020 - 12:52 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
أعلنت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، قبول مبادرة «تحدي الخير» التى أطلقها الإعلامي خالد أبو بكر، وتكفلها بـ50 أسرة فقيرة خلال الفترة المقبلة.
وقالت رانيا علوانى، خلال تصريحات ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «on e»، إنها ستتكفل بتلك الأسر نظرا للحالة والظروف التى تشهدها الدولة، كما أعلنت تحديها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، قائلة «اتحدى وزير الشباب والرياضة المشاركة فى حملة الخير مع الأسر التى تأثرت بما تشهده البلاد».
وكان الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، قد أطلق مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة فى مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب خالد أبو بكر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «هانسمع إمتى من رجال الأعمال.. تحدى رجال الأعمال»، ليوجه بذلك دعوته لهذه المبادرة إسهامًا منرجال الأعمال في دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعي والخيري فى تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصري لمواجهة الأزمات. شاهد
وقالت رانيا علوانى، خلال تصريحات ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «on e»، إنها ستتكفل بتلك الأسر نظرا للحالة والظروف التى تشهدها الدولة، كما أعلنت تحديها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، قائلة «اتحدى وزير الشباب والرياضة المشاركة فى حملة الخير مع الأسر التى تأثرت بما تشهده البلاد».
وكان الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، قد أطلق مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة فى مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب خالد أبو بكر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «هانسمع إمتى من رجال الأعمال.. تحدى رجال الأعمال»، ليوجه بذلك دعوته لهذه المبادرة إسهامًا منرجال الأعمال في دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعي والخيري فى تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصري لمواجهة الأزمات. شاهد