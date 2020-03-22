«مستقبل وطن» بالمنيا ينظم حملات لتعقيم المنازل ضد «كورونا»

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف عمرو عبد الغني أمين المركز، حملات للتعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، حيث قامت فرق العمل التي تم تشكيلها من قبل الأمانات المختلفة بالمركز باقتحام قريتي أبو جرج والقيس بمركز بني مزار، وهي القرى التي شهدت أول حالات للإصابة بفيروس كورونا بمحافظة المنيا.وقامت فرق العمل التابعة للحزب بتطهير منازل الحالات المصابة بالفيروس والمنازل المجاورة، والشوارع والأماكن العامة والمنشآت الخدمية ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى توزيع الكمامات.وأكد النائب عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا، أن ما تقوم به فرق العمل التابعة للحزب يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.