«كنائس الشرق الأوسط» يكرس يومًا للصلاة بشأن «كورونا»

يكرس مجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الأحد، وقفة صلاة وشركة واحدة على نية المرضى المصابين بفيروس «كورونا» وأسرهم، ولأجل الطواقم الطبيّة والصحيّة التي تخاطر بصحتها في سبيل العلاج والوقاية.وكان قد توجه مجلس كنائس الشرق الأوسط، بنداء الى الكنائس الأعضاء وذوي الإرادة الصالحة كافة بوقفة صلاة بشأن الفيروس القاتل.وقال المجلس في بيانه: «في الصوم دعوةٌ إلى الاختلاء والصلاة والتوبة والاهتداء تستهلّها الكنيسة بطلب الغفران من الله تعالى، واستغفار الأخوة والأخوات، استعدادًا لرحلة العبور (الفصح) من الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى القيامة، وقد شبّه الآباء القديسون هذه الرحلة بعبور شعب الله، أي الكنيسة، في الصحراء قبل الوصول إلى أرض الميعاد، أرض العهد والحياة الجديدة مع الله».وأضاف: «فيها اختبر مشقّات هذه الحياة ومصاعبها وتجاربها وفي الوقت عينه تقبّل عهد الله له ووصاياه وخلاصه؛ في عبور الصحراء كشف الله لشعبه عن وهج وجهه البهيّ الساطع وأظهر مجده وعظمته بصبره وحنوّه ومحبّته».وتابع: «لقد فرض وباء الكورونا علينا الاختلاء القسرّي وها نحن أسرى الصحراء والخوف من العدوى والموت لكنّ دعوة الله لنا تحثّنا على النظر إلى "مبدأ الإيمان ومكمّله يسوع" (عبرانيين 12، 2) الذي يسير معنا ويقودنا لنستمدّ منه القوة والشجاعة فنحوّل هذه الصحراء إلى فرصة للتقارب والمصالحة والمساندة والتكاتف، وعون المعوزين ونجدة المرضى والمهجّرين، إلى فرصة لاختبار الأخوّة الإنسانيّة في عمقها الإلهيّ، وإلى فرصة للولوج إلى الداخل ولإعادة اكتشاف معنى وجودنا والقيم الروحيّة والإنسانيّة الأصيلة».واستكمل: «باسم جميع الكنائس الأعضاء، وببركة الرؤساء الروحيّين، يضع مجلس كنائس الشرق الأوسط إمكاناته المتوفّرة، ويضاعف جهوده للقيام بواجبه الروحيّ والإنسانيّ وفق الظروف، ويدعو إلى إقامة الصلوات يوم الأحد الواقع فيه 22 مارس 2020 وإلى رفع الصوت والدعاء بروحٍ واحدة، وشَرِكةٍ واحدة على نية المرضى المصابين بالفيروس وأسرهم، ولأجل الطواقم الطبيّة والصحيّة التي تخاطر بصحتها في سبيل العلاج والوقاية، ولا سيما المسؤولين المعنيّين عن الصحّة العامّة، كي يلهمهم الرب الإله سبل احتواء تفشّي الفيروس ويهدي سعيهم إلى تدارك التداعيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة».واختتم: «وفي صباح الأحد المقبل تتلاقى قلوبنا وكنائسنا في صلاةٍ عميقة تضع الإنسانيّة والكون في عهدة الله "أبو الرأفة وإله كل تعزية" (2 كورنثوس 1: 3). رجاؤنا أن يستعيد أفرادنا ومجتمعاتنا عافيتهم في فعل تضامنٍ إيمانيّ، ووحدةٍ مسيحيّة وإنسانيّة، ألا قدّرنا الله تعالى على التحلّي بروح المسؤوليّة والشجاعة والإخلاص للإنسان والخليقة حتّى تشعّ في عالمنا أنوار المسيح القائم منتصرًا على الشرّ والموت».