جمال شيحة: لن يتوفر لقاح لـ«كورونا» قبل 8 أشهر

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إنه لا يوجد لقاح لفيروس «كورونا» ولن يتوفر اللقاح إلا بعد 8 أشهر على أقل تقدير.وأضاف «شيحة»، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الصين ملتزمة بالقواعد الأخلاقية للبحث العلمي، واستعانت بكل الأدوية القديمة التي استخدمت في علاج الإنفلونزا والفيروسات.وأوضح أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة أن الصين جربت دواء الملاريا واكتشفوا أنه يحرز نتائج إيجابية، وإيطاليا بدأت في استخدامه وبلجيكا اعتمدته كأحد الأدوية التي من الممكن أن تعطى للمصاب بـ«كورونا».