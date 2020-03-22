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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر يقبل «تحدى الخير» ويتكفل بـ100 أسرة

الأحد 22/مارس/2020 - 12:34 ص
الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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أعلن خالد أبوبكر، على الهواء، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «on e»، قبوله تحدي الخير من الطيار كريم جميل، والشيف علاء الشربيني، مؤكدًا تكفله بـ 100 أسرة لمدة شهر.

وكان الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، قد أطلق مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة في مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب خالد أبو بكر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعىى «تويتر»: «هانسمع امتى من رجال الأعمال.. تحدى رجال الأعمال»، ليوجه بذلك دعوته لرجال الأعمال للمشاركة في هذه المبادرة إسهامًا منهم في دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعي والخيري في تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصري في مواجهة الأزمات. شاهد

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