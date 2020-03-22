روسيا ترسل فرقًا طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها اليوم الأحد 22، تنقل فرقًا من خبراء مكافحة الفيروسات ومعدات طبية خاصة إلى إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس «كورونا».وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الوزارة قالت، في بيان لها، إن وزير الدفاع، سيرجي شويجو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، «أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية في تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 22 مارس».وتابع البيان أن إيطاليا أكدت استعدادها لاستقبال طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، حيث تنقل موسكو 8 فرق متنقلة من الخبراء العسكريين الروس لمكافحة الفيروسات، والأطباء، ومنظومات خاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، ومعدات طبية.وكان الكرملين أفاد سابقا بأن «بوتين»، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استعداد بلاده لتقديم مساعدات لروما في مواجهة فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف إيطالي.