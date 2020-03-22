«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا إذا وجدنا أن الوضع يتطلب ذلك، معربًا عن أملة أن يتفهم الشعب قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطن.وانتقد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلا مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، عدم تطبيق بعض شيوخ المساجد قرار وقف صلاة الجماعة، موجهًا حديثه لهم قائلًا: «انت بتزايد على مين، على شيخ الأزهر ولا هيئة كبار العلماء».وتابع:«نحن في وضع استثنائي، وقرار غلق المساجد استثنائي، ويستهدف حفظ النفس والحفاظ على مصر من وباء يفتك بالعالم، ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة».ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدول تطبق الحظر وتعزل مناطق بأكملها في مواجهة فيروس كورونا، ومن الوارد عزل أي منطقة تفشى فيها الفيروس داخل مصر.