وزيرة الهجرة تقبل التحدى وتتكفل برعاية 50 أسرة
الأحد 22/مارس/2020 - 12:18 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبولها تحدى الإعلامى والمحامى الدولى، خالد أبو بكر، برعاية 50 أسرة مصرية فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».
وقالت وزيرة الهجرة، خلال الفيديو الذى بثه برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها.
ودعت السفيرة نبيلة مكرم، المواطنين، أن يضعوا فى قلوبهم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة: «بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا». شاهد
وقالت وزيرة الهجرة، خلال الفيديو الذى بثه برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها.
ودعت السفيرة نبيلة مكرم، المواطنين، أن يضعوا فى قلوبهم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة: «بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا». شاهد