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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الهجرة تقبل التحدى وتتكفل برعاية 50 أسرة

الأحد 22/مارس/2020 - 12:18 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أحلام عبدالرحمن
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبولها تحدى الإعلامى والمحامى الدولى، خالد أبو بكر، برعاية 50 أسرة مصرية فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وقالت وزيرة الهجرة، خلال الفيديو الذى بثه برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، المواطنين، أن يضعوا فى قلوبهم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة: «بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا». شاهد

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