كنيسة أمريكية تسمح لرعاياها بأداء الطقوس من داخل سياراتهم

توصلت كنيسة كاثوليكية في ولاية ماريلاند الأمريكية إلى طريقة تسمح لرعاياها بالمشاركة في طقوس الاعتراف مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي الآمن لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا».وسمحت كنيسة القديس إدوارد الكاثوليكية في مدينة باوي بولاية ماريلاند بآداء طقوس الاعتراف من داخل سياراتهم أثناء مرورها أمام بوابة الكنيسة، حيث يتواجد أحد الكهنة، وذلك بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية.وسيجلس الأب سكوت هولمر خارج الكنيسة، مع وجود أقماع مرورية برتقالية اللون حوله للتأكيد على وجود مسافة آمنة لحوالي مترين، ويدير الأب طقوس الاعتراف بصورة يومية.كما يجري نشر جدول يتضمن مواعيد صباحية ومسائية خاصة بطقوس الاعتراف، على شبكة الإنترنت.