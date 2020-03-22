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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تستخدم دواء «هيدروكسيكلوروكوين» لمرضى كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن أنه يمكن اعتبارًا من يوم الأحد إعطاء دواء "هيدروكسيكلوروكوين" الذي يستخدم لعلاج الملاريا لمرضى فيروس كورونا ضمن بروتوكول دراسات دوائية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات، إن دواء هيدروكسيكلوروكوين سيعطي في خليط مع دواء آخر.

وكان رئيس لجنة الدراسات الدوائية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، قد وجه رسالة أكد فيها أنه لا مانع من استخدام العلاج "هيدروكسيكلوروكوين" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأفاد عبيدات في رسالة إلى وزير الصحة وجهات معينة أخرى، بأنه وعلى ضوء الاجتماع الذي عقد، أمس السبت، أنه تم الاتفاق على أنه لا يوجد ما يمنع من استخدامه.

وأشار إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض ضمن البروتوكول الذي يشرف عليه أطباء اختصاص الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام وتوثيق ذلك وتزويد لجنة الدراسات الدوائية بتقرير عن سير الخطة العلاجية ومعاير الاتفاق عليها.

وبحسب المواقع الطبية فإن الدواء "هيدروكسيكلوروكوين" يستخدم لعلاج الملاريا وآلام المفاصل، علما أن عدة دول بدأت باستخدام الدواء المذكور لعلاج كورونا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وصرح بأن هذا الدواء دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، وأن الولايات المتحدة ستتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور.

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