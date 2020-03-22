الأردن تستخدم دواء «هيدروكسيكلوروكوين» لمرضى كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن أنه يمكن اعتبارًا من يوم الأحد إعطاء دواء "هيدروكسيكلوروكوين" الذي يستخدم لعلاج الملاريا لمرضى فيروس كورونا ضمن بروتوكول دراسات دوائية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات، إن دواء هيدروكسيكلوروكوين سيعطي في خليط مع دواء آخر.وكان رئيس لجنة الدراسات الدوائية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، قد وجه رسالة أكد فيها أنه لا مانع من استخدام العلاج "هيدروكسيكلوروكوين" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.وأفاد عبيدات في رسالة إلى وزير الصحة وجهات معينة أخرى، بأنه وعلى ضوء الاجتماع الذي عقد، أمس السبت، أنه تم الاتفاق على أنه لا يوجد ما يمنع من استخدامه.وأشار إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض ضمن البروتوكول الذي يشرف عليه أطباء اختصاص الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام وتوثيق ذلك وتزويد لجنة الدراسات الدوائية بتقرير عن سير الخطة العلاجية ومعاير الاتفاق عليها.وبحسب المواقع الطبية فإن الدواء "هيدروكسيكلوروكوين" يستخدم لعلاج الملاريا وآلام المفاصل، علما أن عدة دول بدأت باستخدام الدواء المذكور لعلاج كورونا.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وصرح بأن هذا الدواء دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، وأن الولايات المتحدة ستتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور.