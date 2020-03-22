4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

أعلنت 4 دول عن حالات الوفاة الأولى على أراضيها بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس عالميًا إلى 12 ألفًا و944 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 303 ألاف مصاب.وكشف وزير الصحة في تشيلي خائيم مانياليتش، عن وفاة أول حالة مصابة بـ"كوفيد-19" في بلاده لسيدة تبلغ من العمر 83 عامًا، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أشارت إلى وجود أكثر من 530 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في تشيلي.وأكّد المعهد الوطني الفنلندي للصحة والرفاهية وفاة أول حالة مرتبطة بفيروس "كورونا" لشخص "في سن كبيرة جدًا" بالعاصمة هلسنكي.بدورها، أكّدت السلطات في موريشيوس أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها، والتي تضم 13 حالة إصابة مؤكدة.فيما أعلنت وسائل إعلام في ليتوانيا وفاة سيدة مسنة مريضة بأمراض مزمنة جراء إصابتها بالفيروس، ونقلت عن نائب وزير الصحة ألجيرداس سيسيلجيس قوله إنه من المرجح أن تكون قد أُصيبت بالعدوى خلال وجودها بأحد المشافي لتلقي العلاج من مشكلات صحية أخرى.ووصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" عالميا، اليوم، إلى 12 ألفًا و944 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 303 ألف حالة إصابة، وفقًا لجامعة جونس هوبكنز للطب في الولايات المتحدة الأمريكية.