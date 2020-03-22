«أبل» تتبرع بـ«ملايين الأقنعة الطبية» لمقدمى الرعاية الصحية فى أمريكا وأوروبا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل"، تيم كوك أن الشركة ستتبرع بـ"ملايين الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا" الذين يحاربون فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".وقال "كوك" في تصريحات له: "تعمل فرقنا في أبل على المساعدة في تمويل إمدادت لمقدمي الرعاية الصحية الذين يحاربون كوفيد-19. نتبرع بملايين من الأقنعة (الطبية) للعاملين في الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا"، معربًا عن شكره "لكل واحد من الأبطال على الخطوط الأمامية" في مواجهة الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.