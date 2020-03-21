الأوقاف: إطلاق أذان النوازل فى الإذاعة والتليفزيون ظهر الأحد

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه تم التنسيق مع قطاعي الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل ظهر الأحد ٢٢ ٣ ٢٠٢٠.وأوضح وزير الأوقاف أن إذاعة أذان النوازل جاءت لأمرين، الأول اتساق ذلك مع واقع الأذان الفعلي في المساجد، والثاني هو التكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وكون ذلك إسهامًا من الهيئة الوطنية للإعلام في توصيل رسالة توعوية مفادها أننا في ظرف طارئ واستثنائي يتطلب منا جميعا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور الوقائية والاحترازية.ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.