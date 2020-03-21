رئيس وزراء تونس يعلن حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، مساء السبت، عن حزمة إجراءات للأفراد والمؤسسات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة له اليوم إنه سيطلب من المجلس التشريعي تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل 7 من الدستور التونسي، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بخرق القانون والتلاعب بالأسعار.ودعا الفخفاخ المؤسسات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات كبيرة إلى تقاسم الأعباء بمنحى تضامني طوعي، مشددا على أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها تونس اليوم لم تعشها حتى خلال الثورة.وأعلن رئيس الحكومة التونسية عن تأجيل أداء الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر، وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل، وتخصيص 850 مليون دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.وأعلنت السلطات التونسية عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا بجانب تسجيل حالات وفيات جراء المرض.