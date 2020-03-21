حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 22 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الحمل، اليوم الأحد 22 مارس 2020، على النحو التالي:مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من الحوتي قد يضعك في موقف مُربك، فلا تنجرف وراء الانفعالات، لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك، ولا سيّما إذا كان الأمر سلبيًّا.عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك، وحاول أن تخرج منه، عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.