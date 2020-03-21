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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 محرمات على الأم بعد إنجاب طفلها

السبت 21/مارس/2020 - 11:51 م
الأم
الأم
إسلام جمال
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لا يمكن إنكار أن ولادة طفل هو لحظة سعيدة ولا تُنسى في حياة أى أم، ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يسلب حقيقة أنه شيء يمكن أن يكون مرهقًا ذهنيًا ومرهقًا جسديًا للكثير من الأمهات.

فبعد الولادة هناك بعض الأشياء التى يجب الامتناع عنها من أجل حماية الرضيع والحفاظ عليه من خطر المشكلات الصحية.

وقدم الخبراء عدد من الأشياء التى يجب تجنبها بعد إنجاب طفل، وفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي.

النوم

قد تفشل الأم في الحصول على الكثير من الهدوء، حيث تكون ملازمة لطفلها حديث الولادة في كل دقيقة من اليوم، أو أنه يمنعها من الحصول على قسط من النوم، ويعد الحصول على الكثير من النوم من أهم الخطوات التي تحتاج إليها كل أم جديدة.

ممارسة التمارين الرياضية

من المغري جدًا قضاء بضع ساعات في ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف داخل منزلك أو في صالة الألعاب الرياضية من أجل التخلص من وزنك الزائد، ولكن هذا من المحرمات على الأمهات الجدد، حيث يحتاج الرضيع كل دقيقة من أجل الاهتمام به.

الاعتماد على نظام غذائي صحي

بصرف النظر عن العمل بشكل مفرط، قد تميل أيضًا إلى اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن من أجل تقليص محيط الخصر في وقت قصير، ولكن هذا ليس من الأمور المتاحة للأمهات الجدد.

تصفح الإنترنت

يعد الاتصال بالإنترنت، من الأمور المحرمة للأمهات الجدد، بسبب متطلبات المولود الجديد، فقبل هذه الأمور حياة وبعد الولادة حياة أخرى.

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