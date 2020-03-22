حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 مارس 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 22 مارس 2020 على النحو التالي:مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من الحوتي قد يضعك في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات، لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما إذا كان الأمر سلبيًّا.عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول ان تخرج منه، عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.صحيًا: إذا كنت ممّن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.مهنيًا: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقًا جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر.مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحًا غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه، بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما، فكونا حذرين.صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.مهنيًا: لا تعتقد أنه من الأفضل تأجيل خططك؛ بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم بك.صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.مهنيًا: لا تنظر إلى الوراء، حاول أن تكون أكثر إيجابية إذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.صحيًا: تبدو بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.مهنيًا: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.عاطفيًا: اخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطًا في حياتك العملية، فهو لن يتحمل منك ذلك طويلًا.صحيًا: من المستحسن تنظيم الواجبات تفاديًا لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.مهنيًا: هذا اليوم يبعث في نفسك الأمل، تراهن على شيء وتربح، وقد تستقطب المحبّين والمعجبين؛ إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة.عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جدًا، وتخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك.مهنيًا: تنطلق اليوم إلى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.عاطفيًا: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها، الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.صحيًا: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.مهنيًا: تحظى اليوم بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التي تطرحها.عاطفيًا: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم، تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب.صحيًا: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلبًا في وضعك الصحي. انتبه.مهينًا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم، الحظ ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهنية على جانب كبير من الأهمية.عاطفيًا: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية.صحيًا: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان.مهنيًا: يحالفك الحظ تحت تأثير القمر من برجك وقد تحقق ربحًا غير منتظر ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشيًا لأنظار الحساد.عاطفيًا: كُن عاقلًا وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.صحيًا: ما تقوم به أخيرًا بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجابًا على وضعك الصحي.